Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:2).

— Частью нашего плана было именно то, что мы должны оказывать большое давление на линию обороны «Адмирала» и на всю команду в целом, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — И я могу сказать, что это мы выполнили должным образом. Мы здорово прессинговали, отсюда выходили хорошие голевые моменты, и их мы реализовали. Большинство наше сегодня было просто отличным, забросили три шайбы, также здорово действовали в меньшинстве. Поэтому считаю, что все здорово сработали, и получилась хорошая, боевая победа.

Завтра у нас выходной, после этого мы проведем хорошую тренировку, затем последует очередной выходной и еще одна хорошая тренировка. Главное сейчас для нас — это подготовиться к плей-офф, и именно в этом контексте я доволен сегодняшним матчем, поскольку мы были сильны во всех компонентах и здорово себя показали. Но сейчас очень важно найти верный баланс между подготовкой и отдыхом.