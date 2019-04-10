Боб Хартли: "Финал Кубка Гагарина обещает быть великолепным"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от финала Западной конференции в Кубке Гагарина между СКА и ЦСКА. Столичный клуб выиграл серию 4-3 и встретится в финале с "Авангардом", который одолел "Салават Юлаев" (4-2).

– Я смотрел игру вчера, – сообщил Хартли. – В целом все игры стараюсь смотреть. Болельщикам по всему миру посчастливилось наблюдать такие яркие полуфиналы конференций. Вчерашняя игра закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Но СКА здорово играл. Уфимцы в серии с нами тоже были на высоте.

Но в финал вышли сильнейшие. И он обещает быть великолепным. (Алексей Шевченко)

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