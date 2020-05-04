Скаут «Авангарда» Андреас Йоханссон оценил первый год работы в омском клубе.

— Очевидно, что работа скаута и тренера отличаются, — цитирует Йоханссона HockeyNews.se. — Когда тренер готовится к матчу, то скаут уже просматривает следующего соперника. Моим преимуществом было то, что за годы работы тренера у меня появилось достаточно полезных связей. Во всяком случае в Швеции и Северной Америке. Так что я мог быстро получить всю необходимую информацию.

Мне очень понравилось работать с Бобом Хартли. Это настоящий тренер. Знаете, многие хотят называть себя «тренером». Но Боб, в моем представлении, подходит под это определение. Он первым приходит на арену и уходит последним. Не упускает ни единой детали. Он требователен, но справедлив к игрокам.

Я многому научился за это время. Когда ты сам тренируешься, то твои мысли заняты только одним делом. Сейчас же у меня появилась возможность узнать много нового.