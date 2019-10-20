Боб Хартли: «Это было совсем не то начало, на которое мы рассчитывали»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:3).

— Поздравляем хозяев с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Магнитки». — Для нас не очень хорошо сложился первый период — пропустили быстрый гол в меньшинстве, потом еще один гол в равных составах. Это было совсем не то начало, на которое мы рассчитывали. Мы прекрасно знали, что Магнитогорск в последних пяти-шести матчах показывает себя довольно хорошо, и сегодняшний день не стал исключением. «Магнитка» заслужила эту победу.

— Можно ли сказать, что матч в Екатеринбурге отобрал много эмоций и сил?

— Наверное нет. Если сравнивать с игрой в Екатеринбурге, то там было то же самое — мы забили два быстрых гола. Здесь это сделали хозяева, при своих болельщиках, так что это их подстегнуло. При этом «Металлург» был очень хорошо структурирован, игра была очень сильная с их стороны. Поэтому они были лучше сегодня.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков