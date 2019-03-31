Боб Хартли: "Если играть, как Хартикайнен, кто-то окажется в инвалидном кресле"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на пресс-конференции подвел итоги второго матча финальной серии Восточной конференции с "Салаватом"​ (4:1). Счет в серии стал 2-0.

– Все ребята внесли вклад в победу, – отметил Хартли. – Каждый включился и был задействован. Здорово сработало большинство, и в равных составах, и Бобков отлично действовал. Это был один из самых содержательных матчей в плей-офф. Мы доминировали, играли дисциплинированное. Ребята достойны только похвалы. Одно удовольствие тренировать такую команду. Серия переезжает в Уфу, и надо продолжать работать в том же духе.

– Что думаете об ударе Хартикайнена в голову Емелина?

– (Не дожидаясь перевода) Ай понимаю. (Продолжает по-английски) Определенные стандарты были заданы ранее. Виктор Стольберг понес наказание. Очень любопытно, какие меры будут применены к Хартикайнену, ведь его хит был в 10 раз хуже, чем у Стольберга. Если так играть, кто-то может оказаться в инвалидном кресле. Нам очень повезло, что повреждение Емелина не такое серьезное. Это только благодаря тому, что Алексей силен как бык.

– Нападающие вашей команды не сыграли в сочетаниях, указанных в протоколе. Почему?

– Порой мы можем передумать. Только дураки не меняют своего мнение.

– Франсон бил в голову Жаркова. Он тоже должен понести наказание?

– Я не видел. Это все? (Собирается уйти) Нет? Давай-давай (говорит по-русски). Спать мы здесь не собираемся.

– Почему сохранили капитанскую нашивку Емелену после возвращения Медведева, исполнявшего обязанности капитана в регулярке?

– Медведев близок к возвращению и много для этого работает, но капитану нельзя сидеть на скамейке, не имея возможности поговорить с судьями. По большому счету у нас 25 капитанов в этой раздевалке, поскольку лидерские навыки развиваем с первого дня сборов. (Алена Гребенькова)