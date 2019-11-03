Боб Хартли: «Если бы никто не ошибался, не было бы войн, и все мы были миллионерами»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо»(4:3) отметил, что селекционные ошибки являются частью хоккея. По его словам, с ними нужно жить.

Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, который забил гол в этой игре, перед сезоном мог стать игроком «Авангарда». Омский клуб ранее расторг контракт с форвардом Никитой Щербаком.

— Отличная игра, классная победа. Не все шло по нашему плану, мы сделали «Динамо» два подарка — их второй и третий гол, — цитирует «РИА Новости» Хартли. — После этого мы как-то застыли, застряли, но смогли прийти в себя, показать характер. Что касается летнего выбора в пользу Щербака, а не Яшкина, то все мы принимаем решения, плохие или хорошие, и живем с ними. Это хоккей, это жизнь. Если бы никто не ошибался, на земле не было бы войн, и все мы были миллионерами.

По Щербаку мы пришли к точке, где молодого игрока, которого мы видели в ведущих звеньях, можно было держать в качестве игрока скамейки или же дать шанс проявить себя в другом месте. Не всегда мозаика складывается, Щербак сразу приехал не в лучшей форме, и это помешало ему. Ему тяжело было набрать ход.