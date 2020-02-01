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Боб Хартли: «Еще одна игра с «Барысом» — еще одно увлекательное противостояние»

18:30
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).

— Поздравляем «Барыс» с победой. Еще одна игра «Авангарда» с «Барысом». Еще одно увлекательное противостояние, атакующий хоккей, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Гордимся своей командой, стремлением к тому, чтобы уйти со счета 3:0. И это практически получилось, у нас были шансы. Но все-таки «Барыс» с победой сегодня.

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-barys-avangard-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video0102/

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