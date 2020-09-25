Боб Хартли: «Доволен, как себя показали Чинахов и Костин, но им рано праздновать»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1).

— Хорошая победа для нас. Мы с самого начала контролировали игру, все ребята старались, выкладывались, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Нужно отдать должное противнику: многие их игроки не проходили полноценные сборы, они начали позже остальных, были проблемы с доставкой легионеров, с коронавирусом. Поэтому, учитывая все эти факторы, нужно похвалить «Куньлунь». Ну и вратарь Грубец сегодня хорошо играл.

Сегодня была особая игра, потому что Клим Костин дебютировал, Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в лиге. Это важные моменты в карьере молодых игроков, поэтому вдвойне здорово, что мы сегодня победили. Мы боремся с очень сильными командами, сезон долгий. Травмы и болезни еще будут, этого не избежать. Каждый игрок должен бороться за место в составе. Сегодня я доволен, как себя показали Чинахов и Костин, но им рано праздновать. Победы и поражения остаются позади, мы смотрим на матч, который будет дальше.

Насколько тяжело было готовить команду без Буше и Толчинского? Единственное, что я понял за тренерскую карьеру и знаю наверняка — нельзя побеждать с игроками, которых нет в составе. Играют те, кто здоров и готов. Если кто-то выбыл, его нужно заменить. Сегодня здорово показали себя Чинахов и Костин, хотя Костин не должен был играть. Он последний матч сыграл в середине марта и провел лишь одну тренировку. Костин был в сложной ситуации, но справился. Конечно, мы ждем выбывших хоккеистов, но пока никаких четких дат возвращения сказать не можем.