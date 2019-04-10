Боб Хартли: "Чувства от финалов КХЛ и НХЛ примерно одинаковые"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина против СКА. По словам специалиста, атмосфера решающих игр в КХЛ не отличается от НХЛ. Хартли выигрывал Кубок Стэнли с "Колорадо" в 2001 году.

– Этот финал для вас не первый в карьере. Насколько он отличается от НХЛ?

– Чувства всегда примерно одинаковы: ощущение, как на американских горках. Бывают и взлеты, и падения. Сегодня ты одержал потрясающую победу, а завтра уже нужно обнулить все и двигаться вперед. Тоже самое с поражением.

Независимо от того, где я тренирую – НХЛ или КХЛ, все примерно одинаково в это время года. (Алексей Шевченко)

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