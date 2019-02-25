Боб Хартли: "Авангарду" повезло, что Зарипов был травмирован"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на пресс-конференции подвел итоги первого матча четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с "Ак Барсом" (6:0).

– Мы провели отличный матч, игроки заслуживают всяческих похвал, – заявил Хартли. – Последние два дня проходили отличные встречи. Как и хотели, мы завершили регулярку на высокой ноте. Мы знали, что с "Магниткой" или "Ак Барсом" будет сложно. Против действующего чемпиона мы сыграли отлично. Даже учитывая счет 6:0, Бобков великолепно спасал. Большинство выглядело отлично, и в меньшинстве не дали сопернику отыграться. Нам повезло, что Зарипов был травмирован на первый матч. Любая команда мечтает иметь в обойме такого отличного ветерана.

– Шайбы похожие на первую Шумакова наблюдали в плей-офф?

– Только по телевизору. Мои игроки никогда такие не забивали. Замечал, как Сергей практикует такой прием на тренировках. Здорово, что у него получился такой шикарный гол.

– О чем вы эмоционально общались с официальным представителем лиги?

– Просто практиковал свой русский. (Переходит на русский) Я говорю русский чуть-чуть.

– Вы раньше упоминали, что приехали в Россию, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Сегодня сделали первый шаг?

– Это точно! Сейчас 16 команд за это борются. Впереди 4 сложных раунда, сегодня сделали небольшой шаг к нашей цели, остается сделать еще 15. Завтра соберемся, внесем поправки в свою игру. Сейчас нам противостоит самый опытный тренер российского хоккея. Когда я был в Латвии, в прошлом году я следил за плей-офф КХЛ. С казанцами будет серьезное сражение.

Все о КХЛ – здесь