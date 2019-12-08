Боб Хартли: «Авангард» управлял темпом игры с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Игра по накалу была уровня плей-офф. Эмоций хватало. В первых двух периодах было много стычек. Было хорошо видно, что команды заряжены на матч. Мы управляли темпом игры, забив на первой же минуте. И это был важнейший гол. Потому что «Ак Барс» провел хорошую смену, но по ее итогу пропустил. Мы оказали давление на них и убежали «2 в 1».

Меньшинство обеих команд было очень хорошим. Они не дали пространства нам, мы не дали пространства им. Давление без шайбы было очень мощным. Классная игра. И когда проводиться такой детский матч («Авангард» устроил акцию «Детский матч», на игре присутствовало много детей — прим. «СЭ») — это очень важно, чтобы заинтересовать их, привлечь к хоккею. И это прекрасно, что мы показали такой хоккей в их присутствии. Ведь за ними будущее. Наше дело — заставить их обратить внимание на наш вид спорта. Знаю, что Третьяк и его организация строят все больше и больше дворцов, чтобы привлечь как можно больше детей в хоккей. И это здорово.

— У Терещенко закончился просмотровый контракт. Он остается в команде? И готов ли Гарипов играть?

— В течение пары дней решение по Терещенко будет принято. Я уже поговорил с Алексеем. Объяснил ситуацию. Нам сейчас нужно оценить наши планы. Он хорошо сыграл в предоставленных ему матчах. Но нам еще предстоит обсудить его кандидатуру с руководством.

Гарипов провел несколько хороших тренировок. Но ему еще только предстоит влиться в нашу систему. Понять, как в нашей системе вратари должны работать с шайбой, и обрести взаимопонимание с защитниками. Он молодец, здорово работает. У него отличное отношение к работе. Когда у Судницина случилась травма, мы искали варианты, и когда появилась возможность взять Гарипова, мы сразу решили, что это хорошее усиление. (Игорь Еронко)

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