Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» отметил, что пока не загадывает далеко вперед. Однако считает омский клуб стилем жизни.

— Видите себя в «Авангарде» через три года?

— Изначально я просил контракт на год, потому что не знал, понравлюсь ли я руководству, понравится ли мне КХЛ, понравится ли Россия мне и моей жене. Крылов убедил меня, что два года будет разумным сроком. До того я ведь отверг четыре или пять предложений из КХЛ, потому что боялся России. Того, как ее описывают в США и Канаде: зарплаты не платят, самолеты ужасные, быт отвратительный. Было о чем подумать, но родители всегда учили меня судить обо всем по опыту, а не по слухам. Потому что кто-то может соврать, кто-то — смотреть на все другим взглядом. И мне все в итоге понравилось: команда, то, что мы делаем, быт, ожидания от нас. Теперь вот у нас академия появилась. «Авангард» — это теперь не совсем команда КХЛ. А стиль жизни. Но я не берусь загадывать так далеко. (Игорь Еронко)

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