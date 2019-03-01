Боб Хартли: "Ак Барс" играл грязно, но я горд "Авангардом"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ с "Ак Барсом" (4:1, 2-1) сказал, что его игроки проявили характер и провели великолепный матч.

– Я горд своей командой. Очень важная победа для нас. Мы сыграли дисциплинированно и без ошибок. Мы не включались в отдельные не очень красивые эпизоды. Мы забили в игре пять на пять, и в меньшинстве, и в большинстве.

– Вы говорили, что Казань допускала варварские выходки. Что вы имели в виду?

– Соперник старался нас травмировать. Были удары в голову и после свистка. Я бы не хотел объяснять родственникам игрока почему он попал в инвалидное кресло. (Артур Еникеев)

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