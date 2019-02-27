Блум покинул минское "Динамо" по семейным обстоятельствам

Защитник минского "Динамо" Джонатон Блум покинул стан команды из-за возникших семейных обстоятельств, сообщает официальный сайт минского клуба.
В семье игрока ожидается пополнение. Согласно существовавшей договоренности с клубом, Блума должны были 27 февраля отпустить на родину в США.
В текущем сезоне Блум провел 35 матчей в составе минчан, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "-8".
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dzhonaton-blum-pokinul-dinamo-minsk/
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