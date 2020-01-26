Блокадники провели вбрасывание перед матчем СКА — «Торпедо»
17:14
Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо» начался с символического вбрасывания. Провели его жители блокадного Ленинграда Петр Семериков и Валентина Васильева. 27 января отмечается годовщина снятия блокады Ленинграда.
Наши дорогие гости на символическом вбрасывании сегодня — жители блокадного Ленинграда Петр Павлович Семериков и Валентина Васильевна Васильева.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 26, 2020
Ледовый аплодировал стоя!#СКАТОР pic.twitter.com/tBfkmaor8B
? #ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/gTMBDpAHXK— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 26, 2020
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