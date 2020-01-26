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Блокадники провели вбрасывание перед матчем СКА — «Торпедо»

17:14

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо» начался с символического вбрасывания. Провели его жители блокадного Ленинграда Петр Семериков и Валентина Васильева. 27 января отмечается годовщина снятия блокады Ленинграда.

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