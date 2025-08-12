Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

12 августа, 21:23

Бландизи получит 40 миллионов рублей за первый сезон в СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Джозеф Бландизи.
Фото Global Look Press

СКА подписал двухлетний контракт с нападающим Джозефом Бландизи. Как стало известно «СЭ», окладная часть зарплаты Бландизи в нынешнем сезоне составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 50 миллионов.

Бландизи провел 101 матч в НХЛ и набрал 31 (10+21) очко. Он выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

В сезоне-2024/25 играл за «Торонто Марлис» в АХЛ, в 58 играх на его счету 35 (15+20) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джозеф Бландизи
ХК СКА
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valery Smirnov

    Надеюсь, что этот выбор оправдан, хоть он и идет вразрез с заявленными Ларионовым принципами комплектования.

    15.08.2025

  • Leonid Kikin

    Крепкий игрок, статистика неплохая, но при чем здесь "мы будем опираться на свою молодежь, вертикаль СКА, делать ставку на их развитие"?

    15.08.2025

  • Sergey Sergeev

    Это и есть ставка на молодежь, вертикаль и бла-бла-бла? Мы игроков не покупаем , мы их растим(с) Ларионов И.Н. 2022 год.

    15.08.2025

  • fell62

    шлак, откаты , лобби )))

    13.08.2025

  • За спорт!

    Да откуда он, даже читать не стал

    12.08.2025

    • Белых стал генеральным директором «Шанхай Дрэгонс»

    Минское «Динамо» по буллитам победило «Ладу»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс 0 : 3
    17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев 4 : 3 ОТ
    17.11 19:30 Сочи – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости