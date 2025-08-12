Бландизи получит 40 миллионов рублей за первый сезон в СКА

СКА подписал двухлетний контракт с нападающим Джозефом Бландизи. Как стало известно «СЭ», окладная часть зарплаты Бландизи в нынешнем сезоне составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 50 миллионов.

Бландизи провел 101 матч в НХЛ и набрал 31 (10+21) очко. Он выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

В сезоне-2024/25 играл за «Торонто Марлис» в АХЛ, в 58 играх на его счету 35 (15+20) очков.