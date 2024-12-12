Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запустил новогодний «Экспресс заботы»
Зимние праздники — время заботы о близких и о тех, кто нам особенно дорог. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» запустил «Экспресс заботы» — новогодний проект, в рамках которого ветераны спорта и одинокие пожилые люди почувствуют заботу, тепло и праздник.
В рамках «Экспресса заботы» в разных городах России пройдут благотворительные спортивные мероприятия и активности. Поддержку проекту окажут партнеры и друзья фонда — хоккейные клубы «Торпедо» и «Нефтехимик», баскетбольные «Пари НН» и «Уралмаш», Союз биатлонистов России и другие. На каждом событии сами спортсмены и зрители смогут повлиять на объем благотворительной помощи, которую окажут местным подопечным.
«Экспресс заботы» — ключевая благотворительная активность в конце уходящего года, в рамках которой будут охвачены сразу несколько городов. Мы верим, что общими усилиями сможем помочь нашим дорогим спортсменам и людям в возрасте почувствовать себя счастливее, — отмечает председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев. — Наши ветераны нуждаются во внимании, поэтому мы приглашаем всех объединиться и присоединиться к нашей доброй инициативе».
Спортивная программа проекта откроется специальной дистанцией для ветеранов биатлона на гонке «Ижевская винтовка». Соревнования пройдут 14 декабря. В преддверии Нового года ветераны биатлона смогут не только проявить себя, но и вдохновить молодых спортсменов на достижение новых высот. Участники соревнований получат шанс встретиться с легендами спорта и узнать секреты их успеха.
На пути «Экспресса заботы» будут следующие остановки:
17 декабря. Екатеринбург. На матче баскетбольных «Уралмаша» и «Автодора» каждый заброшенный мяч пополнит корзину продуктовых подарков одиноким бабушкам и дедушкам.
18 декабря. Нижний Новгород. Во время матча баскетбольных «Пари НН» и «Енисея» выступят бабушки-чирлидерши, а за каждого болельщика добавят средства в копилку новогодних продуктовых подарков для пожилых людей.
19 декабря. Нижнекамск. На матч хоккейных «Нефтехимика» и «Авангарда» спортсмены выйдут в специальной экипировке, а благодаря проекту «Сектор 98» местные ветераны посетят матч вместе со своими внуками.
20 декабря. Москва. На матче волейбольных «Динамо» и «Локомотива» соберут средства для одиноких бабушек и дедушек.
21 декабря. Московская область. Лыжная гонка легенд в Дубровицах. Три ретродистанции для ветеранов и благотворительная дистанция для всех желающих за пожертвование.
25 декабря. Нижний Новгород. На матче хоккейных «Торпедо» и «Локомотива» соберут средства на покупку продуктовых наборов для одиноких пожилых людей.
Стать участником проекта «Экспресс заботы» очень легко. На специальном портале можно выбрать и посетить благотворительное событие в вашем городе. Если он не попал на карту акции, можно поучаствовать в покупке новогодних подарков для пожилых людей или просто написать поздравление и отправить открытку, которую сотрудники фонда вложат в подарки.
Обо всех проектах будем рассказывать дополнительно. Следите за новостями на сайте проекта «Экспресс заботы» и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -