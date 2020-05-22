«Благодарен, что отчислили из «Трактора». Панарин не жалеет, что покинул челябинский клуб

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «Горняцкой правде» рассказал о том, как покинул школу «Трактора».

— Запомнился турнир памяти юных хоккеистов, погибших под Ашой, когда вас признали лучшим нападающим? Почему же тогда вас отчислили из «Трактора»?

— Сейчас тяжело все восстановить в памяти. Не снимаю с себя вину, в какой-то момент «булки расслабил». А ведь до того играл и тренировался со своим 1991 годом рождения и с ребятами на год старше. Как-то тренер 1990 года Станислав Шадрин сказал: «Иди к своим». Год разницы в том возрасте ощущался значительно. Придя к своему году, сразу стал выделяться. И года три, наверно, был на ведущих позициях «Трактора-91». Видимо, начал немного подохреневать... Но вдруг мои сверстники стали резко расти, становиться выше, мощнее. А я как будто остановился на месте в физическом развитии. Вот как-то так. Не виню никого, так вышло. Напротив, благодарен тренеру «Трактора-91» Олегу Семендяеву, что отчислил из команды. Был бы я тем, кем стал, если бы продолжил заниматься в «Тракторе»?