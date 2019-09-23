Битва тяжеловесов: Свитов подрался впервые за три года

Силовой форвард «Локомотива» Александр Свитов провел своей первый бой за три года. В конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ ярославцев с «Йокеритом» 36-летний Свитов (рост 190 см, вес 114 кг) сцепился с равным себе по габаритам датчанином Оливером Лауридсеном (рост 197 см, вес 106 кг). Бой закончился с преимуществом российского нападающего.

Свой последний бой Свитов, много лет мучающийся из-за травмы руки, провел три года назад — 26 августа 2016 года в домашнем матче предыдущего клуба Александра — «Ак Барса» — против «Медвешчака». Его соперником по бою был канадский нападающий Александр Болдюк.