Бирюков станет новым спортивным директором «Металлурга»

По информации «СЭ», Евгений Бирюков займет должность спортивного директора «Металлурга» вместо уволенного ранее Сергея Гомоляко.

В мае этого года Бирюков, ранее выступавший за «Магнитку», вошел в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве».

«Металлург» объявил об отставке 54-летнего Гомоляко 30 сентября. Он работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба он стал в декабре 2020-го.