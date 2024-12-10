Бирюков — о выступлении «Металлурга»: «По команде я вижу, что все идет по нарастающей»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил результаты команды в первой половине чемпионата.

«Конечно, в начале сезона были проблемы, и сейчас есть моменты, которые нас не устраивают. Но в последних играх мы неплохо отработали, набрали очки. По команде я вижу, что все идет по нарастающей. В перерыве отдохнем и ментально, и физически. Посмотрим, надеюсь, что будем также двигаться, — приводит слова Бирюкова Legalbet.

«Металлург» после 36 матчей занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 40 очков.