Бирюков — о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Горжусь, что теперь нас двое в этом списке»
Тренер «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал тысячный матч форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева в КХЛ.
«Хочу искренне поздравить Вадима Шипачева с 1000-м матчем в КХЛ! Это большое достижение и я с горжусь, что теперь нас двое в этом списке. Скоро Вадим обгонит меня по количеству матчей и вырвется на единоличное первое место. Он это заслужил!» — написал Бирюков в своем телеграм-канале.
37-летний россиянин стал вторым игроком, который преодолел эту отметку. В прошлом сезоне это сделал за «Салават Юлаев» Бирюков, у которого 1001 матч и который завершил карьеру этим летом.
До этой игры Шипачев набрал 924 (290+634) очка в КХЛ. В текущем сезоне на его счету 4 (1+3) очка в 12 матчах.
Источник: Телеграм-канал Евгения Бирюкова
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