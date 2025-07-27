Спортивный директор «Металлурга» Бирюков — о переходе Толчинского: «Нашли аргументы, это долгая кропотливая работа»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Сергея Толчинского и переговоры с форвардом Владимиром Ткачевым.

— Как удалось уговорить Сергея Толчинского перейти в «Металлург»?

— Нашли аргументы, чтобы Сергей перешел к нам. Это долгая кропотливая работа.

— Аналогичный вопрос по Владимиру Ткачеву.

— Мы общаемся с Владимиром достаточно плотно. Встречались с игроком и его агентом в Москве. Считаю, что переговоры прошли очень хорошо.

— В межсезонье вы подписываете двух ценных игроков, которые были доступны на рынке. У вас проснулось менеджерское чутье?

— Мы понимали, что нам надо усилить нападение более мастеровитыми игроками, которые могут решить исход матча, завершить в нужный момент атаку. Все было сконцентрировано на этом.

8 июля «Металлург» объявил о подписании контракта с Толчинским. Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на два года.

Толчинский выступал за СКА с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 16 (7+9) очков в 48 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 игры без результативных действий.