27 июля 2025, 07:52

Спортивный директор «Металлурга» Бирюков — о переходе Толчинского: «Нашли аргументы, это долгая кропотливая работа»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Сергея Толчинского и переговоры с форвардом Владимиром Ткачевым.

— Как удалось уговорить Сергея Толчинского перейти в «Металлург»?

— Нашли аргументы, чтобы Сергей перешел к нам. Это долгая кропотливая работа.

— Аналогичный вопрос по Владимиру Ткачеву.

— Мы общаемся с Владимиром достаточно плотно. Встречались с игроком и его агентом в Москве. Считаю, что переговоры прошли очень хорошо.

— В межсезонье вы подписываете двух ценных игроков, которые были доступны на рынке. У вас проснулось менеджерское чутье?

— Мы понимали, что нам надо усилить нападение более мастеровитыми игроками, которые могут решить исход матча, завершить в нужный момент атаку. Все было сконцентрировано на этом.

8 июля «Металлург» объявил о подписании контракта с Толчинским. Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на два года.

Толчинский выступал за СКА с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 16 (7+9) очков в 48 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 игры без результативных действий.

Евгений Бирюков
Сергей Толчинский
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
СКА сменил эмблему

Грицюк — о закрытии «Витязя»: «Как может клуб пропасть из КХЛ? Для меня это непонятно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 40 11 84
2 Авангард 52 36 16 76
3 Ак Барс 54 34 20 73
4 Автомобилист 52 30 22 64
5 Нефтехимик 53 28 25 59
6 Салават Юлаев 53 27 26 58
7 Трактор 52 24 28 54
8 Сибирь 55 23 32 51
9 Амур 53 19 34 45
10 Барыс 55 17 38 42
11 Адмирал 52 14 38 37
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 54 35 19 75
2 Северсталь 54 33 21 70
3 Динамо Мн 53 31 22 69
4 Торпедо НН 54 32 22 69
5 ЦСКА 54 29 25 66
6 Спартак 52 28 24 62
7 Динамо М 53 28 25 60
8 СКА 52 26 26 58
9 Шанхай Дрэгонс 53 19 34 47
10 Сочи 51 15 36 37
11 Лада 54 15 39 36
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
10.02 15:30 Сибирь – Сочи - : -
10.02 17:00 Металлург Мг – Автомобилист - : -
10.02 18:00 Лада – Торпедо НН - : -
10.02 19:00 Нефтехимик – СКА - : -
10.02 19:10 Динамо Мн – Северсталь - : -
10.02 19:30 Спартак – Динамо М - : -
10.02 19:30 Шанхай Дрэгонс – Локомотив - : -
Все результаты / календарь

