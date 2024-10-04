Бирюков — об уходе из «Салавата Юлаева»: «Это было непростое решение»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал свое назначение, а также уход из «Салавата Юлаева».
«Это было непростое решение. Сегодня я покидаю тренерский штаб «Салавата Юлаева». Несколько дней назад мне предложили стать спортивным директором «Металлурга». Посоветовавшись с семьей, взвесив все обстоятельства, я решил принять предложение Магнитогорска.
Огромная благодарность руководству «Салавата Юлаева» и тренерскому штабу за то, что все приняли мое решение и даже поддержали. Все детали решились быстро и без каких-либо трудностей. Сегодня мы тепло попрощались с командой. Я благодарен тренерам, руководству, игрокам и, конечно, болельщикам. В Уфе я провел четыре года, это место стало для меня вторым домом. Здесь я сыграл свой тысячный матч в КХЛ. Большая благодарность клубу за то отношение, которое было ко мне и ко всей команды на протяжении этих лет. Спасибо за все, Уфа!" - написал Бирюков в своем телеграм-канале.
4 октября Бирюков стал спортивным директором «Металлурга». Ранее об этом сообщал «СЭ». Бирюков сменил на этом посту Сергея Гомоляко. В мае этого года Бирюков после окончания игровой карьеры вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
«Металлург» объявил об отставке 54-летнего Гомоляко 30 сентября. Он работал в «Металлурге» на разных должностях с 2011 года. Спортивным директором клуба стал в декабре 2020-го.
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