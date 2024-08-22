Бирюков: «Останься Малкин в «Металлурге» еще на год, никто не знает, как сложилась бы карьера»
Бывший защитник «Магнитки» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» вспомнил об игре вместе с Евгением Малкиным.
— Вы росли вместе с Малкиным. Тогда можно было сказать, что это будет уникальный хоккеист?
— Да. Он сразу играл за год старше, они вместе занимались с братом, который этого возраста. Ближе к выпуску Женя на важных турнирах за нас тоже выступал. Безусловно, уже тогда понимали, что он в порядке.
— Он ведь в НХЛ уезжал со скандалом...
— У него был план. И была мечта детства. Отыграл последний сезон в нашей команде, и все, договорился туда ехать. Он в том сезоне феерил, и его очень хотели оставить в «Магнитке». Давили в моральном плане. Как-то получилось так, что подписали. Но перевесила НХЛ, его мечта. Все видят, к чему это привело. Останься он еще на год в Магнитогорске, никто не знает, как сложилась бы карьера.
— Кто-то вообще знал, что он собирается уезжать?
— Да, мы предполагали. Но это был его выбор. Все понимали, что на его месте мог любой оказаться.
Малкин выступал за «Металлург» с 2003 по 2006 год и возвращался в Магнитогорск во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. На данный момент его командой является «Питтсбург».
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