Бирюков объяснил, почему «Металлург» не подписал канадца Маклауда

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к нападающему Майклу Маклауду.

— Мог ли перейти в «Металлург» Майкл Маклауд?

— У Маклауда история с судами, она прекрасна известна. В апреле, когда будет разгар плей-офф, он улетит домой. Об этом тоже надо думать. Брать его, только чтобы поправить ситуацию сейчас, нецелесообразно. Мы смотрим вдолгую.