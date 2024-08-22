Евгений Бирюков: «Болел за Мориса и рад его победе»

Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе в «Металлурге» с тренером Полом Морисом в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне «Флорида» под руководством Мориса выиграла Кубок Стэнли.

— Когда вы вместе работали в «Металлурге» с Полом Морисом, можно было представить, что он два раза подряд будет выходить в финал Кубка Стэнли?

— Морис уже добивался успеха до того, как к нам приезжал. В то время он мне показался очень авторитетным. Знает, что делает, — мы очень много взяли от него. Честно, я за него болел и только рад его победе.

— Насколько ему сложно было адаптироваться в России? Он здесь провел только один сезон. И не очень удачный.

— Это был локаутный сезон. Мы во время чемпионата, по-моему, на первом месте шли. У нас была очень хорошая команда: и Женька Малкин, и Сергей Гончар, Зуккарелло, О'Райлли. Как все знают, закончился локаут, и ребята уехали. Маленечко не перестроились — поэтому у нас и не получилось. Играли тогда с «Салаватом» и уступили в седьмом матче.