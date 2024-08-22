Бирюков о работе с Кинэном: «К каждому подошел: «Ты ноль! Ты ничтожество!»
Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» вспомнил о работе в «Металлурге» с тренером Майком Кинэном.
— Были моменты, когда Кинэн мог прийти в раздевалку и все разгромить?
— Были, конечно. Летали и мусорки, и планшетки ломались, и клюшкой стекла бились. Было все. Как-то у меня была самая короткая раскатка в карьере. Кто-то пару раз пас не принял, и Кинэн говорит: «Чтобы я здесь вас не видел. Увидимся вечером».
— Были ли у него любимчики, которых он особенно уничтожал?
— Такого не было. Он вратарей не трогал, потому что они отдельная категория для него. Но он мог любому сказать, любому напихать.
— Жесткий разговор с ним вспоминается?
— В начале сезона мы несколько матчей проиграли, еще притирались. Он посадил несколько человек, меня в том числе. Майк к каждому подошел: «Ты ноль! Ты ничтожество!» Мы вообще охренели. У нас не принято на личности переходить и говорить, что ты такой-сякой. Ладно, что это было по-английски, половину не поняли.
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