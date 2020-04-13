Билялов рассказал, почему не поехал в НХЛ
Голкипер Тимур Билялов в интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с «Ак Барсом». Новое соглашение рассчитано на два года.
— Сыграл ли роль в вашем новом контракте с «Ак Барсом» финансовый фактор?
— На самом деле, нет. Больше сыграл фактор того, что мне еще нужно раскрыть себя в КХЛ, чтобы добиться определенных целей и стать лучше. Если я буду продолжать в том же духе — смогу попасть в сборную, а это, опять же, чемпионат мира и Олимпийские игры. Свои мечты нужно реализовывать.
— Все-таки основная цель — сборная, а не НХЛ?
— Дело даже не в сборной, а в развитии себя. Чтобы попасть на высший уровень — нужно быть во всеоружии. Я должен еще поиграть здесь, а потом уже состоявшимся вратарем ехать в НХЛ.
— Источники сообщали, что к вам был интерес из-за океана, правда ли это?
— Да.
— Какие клубы интересовались?
— Не буду говорить, какие (улыбаются).
— Если говорить, об отъезде за океан — готовы ли вы, как Шестеркин, начать в АХЛ?
— Все прошли через АХЛ и Шестеркин, и Самсонов. И потом их подтянули в основную команду. Одно удовольствие наблюдать за игрой этих парней. Но этот начальный этап обязательно нужно пройти для того, чтобы проверить свой уровень.
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