Билялов рассказал, почему не поехал в НХЛ

Голкипер Тимур Билялов в интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с «Ак Барсом». Новое соглашение рассчитано на два года.

— Сыграл ли роль в вашем новом контракте с «Ак Барсом» финансовый фактор?

— На самом деле, нет. Больше сыграл фактор того, что мне еще нужно раскрыть себя в КХЛ, чтобы добиться определенных целей и стать лучше. Если я буду продолжать в том же духе — смогу попасть в сборную, а это, опять же, чемпионат мира и Олимпийские игры. Свои мечты нужно реализовывать.

— Все-таки основная цель — сборная, а не НХЛ?

— Дело даже не в сборной, а в развитии себя. Чтобы попасть на высший уровень — нужно быть во всеоружии. Я должен еще поиграть здесь, а потом уже состоявшимся вратарем ехать в НХЛ.

— Источники сообщали, что к вам был интерес из-за океана, правда ли это?

— Да.

— Какие клубы интересовались?

— Не буду говорить, какие (улыбаются).

— Если говорить, об отъезде за океан — готовы ли вы, как Шестеркин, начать в АХЛ?

— Все прошли через АХЛ и Шестеркин, и Самсонов. И потом их подтянули в основную команду. Одно удовольствие наблюдать за игрой этих парней. Но этот начальный этап обязательно нужно пройти для того, чтобы проверить свой уровень.

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