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Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»

14:25
Тимур Билялов. Фото ХК «Ак Барс»
Тимур Билялов. Фото ХК «Ак Барс»
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Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение с 25-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Билялов провел 32 матча в регулярном сезоне КХЛ, пропуская в среднем 1,45 шайбы при коэффициенте надежности 94,3.

Вратарь является воспитанником системы казанцев. В «Ак Барсе» Билялов дебютировал 31 августа 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19167.html

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