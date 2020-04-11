Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»

Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение с 25-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Билялов провел 32 матча в регулярном сезоне КХЛ, пропуская в среднем 1,45 шайбы при коэффициенте надежности 94,3.

Вратарь является воспитанником системы казанцев. В «Ак Барсе» Билялов дебютировал 31 августа 2017 года.