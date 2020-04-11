Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»
14:25
Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом». Соглашение с 25-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
В текущем сезоне Билялов провел 32 матча в регулярном сезоне КХЛ, пропуская в среднем 1,45 шайбы при коэффициенте надежности 94,3.
Вратарь является воспитанником системы казанцев. В «Ак Барсе» Билялов дебютировал 31 августа 2017 года.
Ждём свежих рекордов? Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом» — соглашение рассчитано на два года ? pic.twitter.com/bgyO5iJFXn— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 11, 2020
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