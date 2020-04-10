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Билялов подпишет с «Ак Барсом» двухлетний контракт и не поедет в НХЛ

19:52
Тимур Билялов. Фото "Ак Барс"
Тимур Билялов. Фото "Ак Барс"

По информации «СЭ», голкипер Тимур Билялов не поедет в Северную Америку и подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом». Также в казанском клубе останутся защитник Дмитрий Юдин и нападающий Эмиль Галимов.

25-летний Билялов повел в сезоне-2019/20 32 матча в регулярном сезоне КХЛ, пропуская в среднем 1,45 шайбы при коэффициенте надежности 94,3.

На счету 24-летнего Юдина 49 игр и 7 (1+6) очков, 27-летний Галимов отметился 21 (14+7) очком в 47 встречах.

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