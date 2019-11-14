Билялов побил рекорд КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в регулярном чемпионате КХЛ

Сезон Игрок Клуб Время 2019/20 Тимур Билялов Ак Барс 302.38* 2015/16 Алексей Мурыгин Локомотив 302.11 2016/17 Игорь Шестеркин СКА 272.08 2018/19 Илья Сорокин ЦСКА 247.40 2017/18 Райан Заполски Йокерит 245.17 2013/14 Кертис Сэнфорд Локомотив 237.33 2008/09 Станислав Галимов Ак Барс 224.40 2009/10 Виталий Еремеев Динамо М 221.29 2015/16 Иван Налимов Адмирал 215.30 2015/16 Алексей Мурыгин Локомотив 212.09

*Серия продолжается

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы