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Билялов побил рекорд КХЛ

20:07
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В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в регулярном чемпионате КХЛ

Сезон

Игрок

Клуб

Время

2019/20

Тимур Билялов

Ак Барс

302.38*

2015/16

Алексей Мурыгин

Локомотив

302.11

2016/17

Игорь Шестеркин

СКА

272.08

2018/19

Илья Сорокин

ЦСКА

247.40

2017/18

Райан Заполски

Йокерит

245.17

2013/14

Кертис Сэнфорд

Локомотив

237.33

2008/09

Станислав Галимов

Ак Барс

224.40

2009/10

Виталий Еремеев

Динамо М

221.29

2015/16

Иван Налимов

Адмирал

215.30

2015/16

Алексей Мурыгин

Локомотив

212.09

*Серия продолжается

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