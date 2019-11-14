Билялов побил рекорд КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов провел «на ноль» первый период и продлил свою «сухую» серию до 302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные «сухие» серии вратарей в регулярном чемпионате КХЛ
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Время
|
2019/20
|
Тимур Билялов
|
Ак Барс
|
302.38*
|
2015/16
|
Алексей Мурыгин
|
Локомотив
|
302.11
|
2016/17
|
Игорь Шестеркин
|
СКА
|
272.08
|
2018/19
|
Илья Сорокин
|
ЦСКА
|
247.40
|
2017/18
|
Райан Заполски
|
Йокерит
|
245.17
|
2013/14
|
Кертис Сэнфорд
|
Локомотив
|
237.33
|
2008/09
|
Станислав Галимов
|
Ак Барс
|
224.40
|
2009/10
|
Виталий Еремеев
|
Динамо М
|
221.29
|
2015/16
|
Иван Налимов
|
Адмирал
|
215.30
|
2015/16
|
Алексей Мурыгин
|
Локомотив
|
212.09
*Серия продолжается
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