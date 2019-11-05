Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 9-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

— лучшим вратарем признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов;

— лучшим защитником признан Андрей Педан из «Ак Барса» , набравший 3 очка, а его коэффициент полезности составил «+5»;

— лучшим нападающим стал форвард «Адмирала» Денис Вихарев, набравший 6 очков;

— лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк .

Билялов, Педан, Вихарев, Галенюк признаны лучшими игроками 9-й недели. pic.twitter.com/EnKlgIYMrA — КХЛ (@khl) November 5, 2019

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