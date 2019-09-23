Билялов назвал главные причины поражения «Ак Барса» от «Сибири»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов после поражения от «Сибири» ?(2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ и назвал причину неудачного результата, информирует официальный сайт казанцев.

— Было очень хорошее начало — стартовали хорошо, активно, было очень мало игры в нашей зоне, — приводит слова Билялова пресс-служба «Ак Барса». — Потом пошли неоправданные удаления, и соперник нас за них наказал. Потом мы пытались перевернуть игру, но, к сожалению, не получилось.

Опять же, поддержка у «Сибири» невероятная, сегодня были полные трибуны. Но неоправданные удаления сломали игру. Надо идти дальше — предстоит тяжёлый матч в Челябинске, надо побеждать, будем стараться.

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