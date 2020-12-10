Билялов — лучший игрок среды в КХЛ
10:33
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим игроком среды в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Twitter турнира.
25-летний голкипер записал в свой актив «сухарь» во вчерашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (3:0), совервшив 24 сэйва. Это 15-я игра на ноль для голкипера в КХЛ.
15-я в карьере игра «на ноль», 43% голосов болельщиков — вратарь @hcakbars Тимур Билялов заслуженно становится игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/8t5ZzqluJU— КХЛ (@khl) December 10, 2020
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