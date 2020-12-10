Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим игроком среды в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Twitter турнира.

25-летний голкипер записал в свой актив «сухарь» во вчерашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (3:0), совервшив 24 сэйва. Это 15-я игра на ноль для голкипера в КХЛ.