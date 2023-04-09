Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Положительно сказалось, что нам дали бой «Нефтехимик» и «Адмирал»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Хорошая серия была... Играли две неплохие команды. Хорошо играли, с хорошей отдачей. Нельзя сказать, что было преимущество у одной или другой команды. Было сложно, всегда была борьба, ребята боролись за победу. Честно работали и играли. Хорошие эмоции от выхода в финал, положительные. Доволен, что смогли что-то сделать, но впереди самое интересное. Слова благодарности команде, не просто выполняли игровое задание, а с пониманием работали.
Мы готовились к волевому сопернику, у нас все матчи непросто проходили. Положительно сказалось, что и «Нефтехимик» дал нам серьезный бой, подготовил нас, и «Адмирал» достойно играл, заставлял нас работать, трудиться, поправлять какие-то вещи. Поэтому к матчам с «Авангардом» мы пришли уже подготовленными. Конечно, откровенно говоря, 2:0 — это большое преимущество в плей-офф, особенно от такой команды. Но мы находили силы, возможности, чтобы переломить исход», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ