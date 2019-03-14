Билялетдинов: "У меня достаточно сил продолжать работу в "Ак Барсе"

На пресс-конференции руководства "Ак Барса" главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов заявил, что он готов продолжить работу в клубе.

– В принципе, сезон прошел неплохо. Не касаясь плей-офф. В целом команда играла ровно. Сказать, что все плохо я не могу, но были недостатки. Плей-офф был не позитивный. Смазал нашу работу. Но это плей-офф, к этому относиться надо соответственно.

– Вы чувствуете силы. Хотели бы перестроить команду?

– Нет смысла говорить об этом. Контракты у нас до 30 апреля. Работаем, а дальше видно будет. Сил продолжать достаточно.

"Ак Барс" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина проиграл омскому "Авангарду" со счетом 0:4 в серии. (Артур Еникеев)