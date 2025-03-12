Билялетдинов — о возвращении в «Ак Барс» в декабре 2022 года: «Моя совесть перед Знарком чиста»
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» рассказал о своем возвращении на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года вместо Олега Знарка.
— Вас же и в прошлый раз в «Ак Барс» чуть ли не через силу возвращали. Тем не менее в первом сезоне вы, заменив в середине сезона Олега Знарка, дошли до финала.
— Так и было. Возникла сложная ситуация, и меня попросили вернуться. Моя совесть перед Олегом чиста. Я не хотел этих перемен, потому что Знарок — хороший тренер, который очень много работал, выиграл и во многих местах доказывал свой уровень. Мне хотелось, чтобы у него был результат, но что-то не сложилось. Меня попросили, мне было немного неловко, я ничего подобного не планировал.
Работа консультантом, которую предложили в «Ак Барсе», мне нравилась, я ее, что называется, почувствовал. Приезжал, общался со Знарком и его штабом, разбирали какие-то ситуации. У меня стало побольше времени на отдых, и в то же время я участвовал в процессе. Вообще, считаю, что если к работе консультанта подходить серьезно, то это может быть полезно для всех. Мне сейчас вообще интересно работать с тренерами, в том числе молодыми, передавать им опыт.
Но в той ситуации получилось так, как получилось. Меня попросили вернуться к рулю, и я сделал то, что смог. Нам немножко не повезло в последнем матче — команда играла очень здорово. Мы в седьмой игре финала проиграли ЦСКА, взрослому, состоявшемуся, сыгранному сопернику, с технически очень сильными игроками. Считаю, что играли против него достойно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
2 - 0
|2 - 0
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|10.04
|16:30
|Авангард – ЦСКА
|3 : 2
|10.04
|19:30
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -