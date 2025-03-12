Билялетдинов — о возвращении в «Ак Барс» в декабре 2022 года: «Моя совесть перед Знарком чиста»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» рассказал о своем возвращении на пост главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года вместо Олега Знарка.

— Вас же и в прошлый раз в «Ак Барс» чуть ли не через силу возвращали. Тем не менее в первом сезоне вы, заменив в середине сезона Олега Знарка, дошли до финала.

— Так и было. Возникла сложная ситуация, и меня попросили вернуться. Моя совесть перед Олегом чиста. Я не хотел этих перемен, потому что Знарок — хороший тренер, который очень много работал, выиграл и во многих местах доказывал свой уровень. Мне хотелось, чтобы у него был результат, но что-то не сложилось. Меня попросили, мне было немного неловко, я ничего подобного не планировал.

Работа консультантом, которую предложили в «Ак Барсе», мне нравилась, я ее, что называется, почувствовал. Приезжал, общался со Знарком и его штабом, разбирали какие-то ситуации. У меня стало побольше времени на отдых, и в то же время я участвовал в процессе. Вообще, считаю, что если к работе консультанта подходить серьезно, то это может быть полезно для всех. Мне сейчас вообще интересно работать с тренерами, в том числе молодыми, передавать им опыт.