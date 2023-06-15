Билялетдинов — о продлении контракта с «Ак Барсом»: «Хочу довести дело до конца»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал продление контракта с казанским клубом.

Новое соглашение 68-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов, — цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. — Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде — это тоже сыграло свою роль. Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьезно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки. Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона».

Зинэтула Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.