Билялетдинов — об уставших от темпа хоккеистах: «А как по-другому выигрывать?»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после победы над ЦСКА (2:1) в пятом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Хорошая была игра, боевая. Настрой у команды был очень хороший, на результат, о чем мы и говорили. Ребята сыграли достойно и заслужили победу. Они выходили играть. Ну, забили, и что? Надо играть и забивать нам, ничего специального не говорили. Что ребята сегодня сделали – это сегодня. А завтра будем готовиться к следующему матчу.

Игроки офигели от темпа? А как по-другому выигрывать? По-другому нельзя. Нервничал? Нет, а чего нервничать то? Я как обычно стою. В большинстве концовки не хватает. В большинстве у нас есть вопросы, но Галиев молодец, и сегодня, и позавчера играл хорошо. Сегодня забил нужную шайбу, у меня вопросов к нему нет», – сказал Билялетдинов.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.