Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:06

Билялетдинов — о победе над «Ладой»: «Это было близко к тому, чего мы хотим от команды»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (5:1).

«Команда здорово сработала, с самого начала играли очень активно, создали много моментов, только вот не забивали. Но потом потихоньку большинство сработало, слава богу забиваем в последнее время в большинстве. Есть еще вещи, которые мы хотим поправить, но и прогресс есть. Ребята молодцы, правильно подошли к матчу. У нас были вопросы, но не в плане правильности игры. Не все как мы хотим, но сегодня близко было, ребята старались правильно играть и агрессивно.

По Яшкину пока сложно сказать, зависит от того, как будет происходить восстановление. Он уже начал заниматься, на следующей неделе постараемся чтобы он начал кататься. Нагрузки будут индивидуально даваться ему, не такие как были, но во всяком случае он уже приседает. Митчел Миллер – хорошее приобретение, молодой парень, игру хорошо читает, понимает. Мог и раньше забивать, не получалось. Только хорошие слова могу сказать о нем.

Райли Барбер старается, к нему есть вопросы тоже, мы об этом разговаривали с ним, но сегодня он старался. Райли – это игрок, который может забить, но пока не получается... Но он пытается, не случайно сегодня много бросал. Ему нужен гол, чтобы прочувствовать уверенность в себе. У него хороший бросок, неожиданный», – сказал Билялетдинов.

Казанский клуб впервые с ноября забросил пять и более шайб. Также «Ак Барс» прервал 156-минутную серию без голов в равных составах.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Лады» Браташ назвал отсутствие лидеров в матче с «Ак Барсом» верным стратегическим решением

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 54 26 28 63
6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Сибирь 53 21 32 51
10 Амур 51 21 30 50
11 Барыс 51 19 32 44
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 52 34 18 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 54 17 37 40
11 Сочи 52 15 37 36
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 4
18.01 19:00
Ак Барс – Лада
 5 : 1
18.01 19:00
Торпедо – Витязь
 1 : 2
18.01 19:30
Динамо М – Нефтехимик
 1 : 2
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости