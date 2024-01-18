Билялетдинов — о победе над «Ладой»: «Это было близко к тому, чего мы хотим от команды»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (5:1).

«Команда здорово сработала, с самого начала играли очень активно, создали много моментов, только вот не забивали. Но потом потихоньку большинство сработало, слава богу забиваем в последнее время в большинстве. Есть еще вещи, которые мы хотим поправить, но и прогресс есть. Ребята молодцы, правильно подошли к матчу. У нас были вопросы, но не в плане правильности игры. Не все как мы хотим, но сегодня близко было, ребята старались правильно играть и агрессивно.

По Яшкину пока сложно сказать, зависит от того, как будет происходить восстановление. Он уже начал заниматься, на следующей неделе постараемся чтобы он начал кататься. Нагрузки будут индивидуально даваться ему, не такие как были, но во всяком случае он уже приседает. Митчел Миллер – хорошее приобретение, молодой парень, игру хорошо читает, понимает. Мог и раньше забивать, не получалось. Только хорошие слова могу сказать о нем.

Райли Барбер старается, к нему есть вопросы тоже, мы об этом разговаривали с ним, но сегодня он старался. Райли – это игрок, который может забить, но пока не получается... Но он пытается, не случайно сегодня много бросал. Ему нужен гол, чтобы прочувствовать уверенность в себе. У него хороший бросок, неожиданный», – сказал Билялетдинов.

Казанский клуб впервые с ноября забросил пять и более шайб. Также «Ак Барс» прервал 156-минутную серию без голов в равных составах.