Билялетдинов ответил на вопрос связано ли окончание его деятельности в «Ак Барсе» со сменой руководства

Экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что бывший президент казанского клуба Шафагат Тахаутдинов оказывал специалисту серьезную поддержку.

— Шафагат Фахразович очень многое для меня сделал, и я за все ему сильно благодарен, — цитируют «РИА «Новости» Билялетдинова. — На протяжении всего времени совместной работы он реально помогал команде становиться сильнее. Его поддержка давала мне возможность работать спокойно. Не отвлекаться на все те слухи и сплетни, которых вокруг моей персоны было предостаточно. Команда тоже чувствовала поддержку руководителя. Хоккеисты в такой ситуации практически всегда имели возможность больше думать о хоккее.

64-летний специалист тренировал казанскую команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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