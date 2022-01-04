Билялетдинов о назначении Ротенберга главным тренером СКА: «Он почувствовал, что у него может получиться»
11:40
Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.
«Желаю удачи! Получится ли у него? Роман Борисович уже давно стоит у тренерский скамьи Видимо, он почувствовал, что у него может получиться», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Сегодня, 4 января СКА объявил о перестановках в тренерском штабе: новым главным тренером команды стал Роман Ротенберг, а Валерий Брагин, занимавший должность главного тренера на протяжении полутора сезонов, занял позицию старшего тренера.
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