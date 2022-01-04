Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Билялетдинов о назначении Ротенберга главным тренером СКА: «Он почувствовал, что у него может получиться»

11:40
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Желаю удачи! Получится ли у него? Роман Борисович уже давно стоит у тренерский скамьи Видимо, он почувствовал, что у него может получиться», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сегодня, 4 января СКА объявил о перестановках в тренерском штабе: новым главным тренером команды стал Роман Ротенберг, а Валерий Брагин, занимавший должность главного тренера на протяжении полутора сезонов, занял позицию старшего тренера.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
В Москве умер отравившийся средством от тараканов годовалый ребенок
16
3
Реклама