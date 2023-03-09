Билялетдинов — о драках: «Конкретная задача — не реагировать на провокации. Надо наказывать забитыми голами»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2) рассказал о конфликтах между игроками его команды и соперника.

Нападающий казанцев Александр Радулов высказывал претензии в адрес скамейки «Нефтехимика» и главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева, после чего случилась стычка с защитником Евгением Кашниковым.

«Конфликт Радулова и Леонтьева? Знаете, я даже не смотрел туда, мне это не интересно. Мы говорили о провокациях, задача не реагировать. Не нужно прощать сопернику грубую игру. Надо наказывать просто забитыми голами, вот и все», — сказал Билялетдинов.

Следующий матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.