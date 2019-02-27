Билялетдинов о 3:6 от "Авангарда": "Мы сделали много хороших изменений в нашей игре"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подвел итоги второго матча в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда" (3:6).
- Ребята старались, сегодня была очень хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений в нашей игре. Сработало большинство. Но в то же время понимаем, какие есть проблемы и что надо делать.
- За две игры пропущено 12 шайбы. В чем причина?
- Да, чересчур много. Пока есть то, что есть. Попытаемся исправить ситуацию.
- Вы довольны игрой Шарыченкова и кто из вратарей начнет третью игру?
- Вся команда старалась, ребята играли с большой отдачей. Не хотелось бы его выделять и обсуждать кого-то одного..
- Нет проблем с "физикой"?
- Функционально команда находится в хорошей форме.
- Оцените игру Зарипова.
- Это большой мастер, играющий хоккеист. Он проявил себя хорошо. (Михаил Зислис)
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