Билялетдинов о 3:6 от "Авангарда": "Мы сделали много хороших изменений в нашей игре"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов подвел итоги второго матча в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда" (3:6).

- Ребята старались, сегодня была очень хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений в нашей игре. Сработало большинство. Но в то же время понимаем, какие есть проблемы и что надо делать.

- За две игры пропущено 12 шайбы. В чем причина?

- Да, чересчур много. Пока есть то, что есть. Попытаемся исправить ситуацию.

- Вы довольны игрой Шарыченкова и кто из вратарей начнет третью игру?

- Вся команда старалась, ребята играли с большой отдачей. Не хотелось бы его выделять и обсуждать кого-то одного..

- Нет проблем с "физикой"?

- Функционально команда находится в хорошей форме.

- Оцените игру Зарипова.

- Это большой мастер, играющий хоккеист. Он проявил себя хорошо. (Михаил Зислис)

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