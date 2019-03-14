Билялетдинов назвал основные причины неудачи "Ак Барса" в плей-офф

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов высказался о главных причинах, которые не позволили казанскому клубу повторить прошлогодний успех.

– Основные причины неудачи плей-офф?

– Мы разбираемся в причинах. Сразу сказать очень сложно. Но есть моменты – были допущены грубые ошибки, после которых забивались шайбы. Нагрузка, которая легла на Подъяпольского была неожиданна. Он серьезный парень, но психологическая нагрузка была сложная. Весь сезон он прогрессировал, рос. Беспокойства были, но не такие, которые мы получили. И есть вопросы по удалениям, которые отнимали много сил.

– Чья вина в том, что вратарь оказался не готов?

– У него не хватило опыта. Не его вина. Была возможность – мы его пригласили. В плане психологии ему было сложно.

Гарипов играл в прошлом плей-офф на уколах. Вратарский вопрос не связан с уходом финского тренера. Мы надеялись на Гарипова до последнего. Мы готовили второго вратаря Подъяпольского. И он хорошо играл.

– Почему Галиев и Ткачев сезон провалили? Можно ли было их растормошить? Может обменять?

– У них были контракты – мы не могли их менять. Они прошлый сезон провели неплохо. И один и второй. Сейчас они не сыграли в свою силу. Ребята серьезные, они старались разобраться в причинах неудачной игры. Чего-то не хватило. Мы надеялись, что в плей-офф выстрелят. (Артур Еникеев)