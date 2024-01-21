Билялетдинов назвал буллитную серию со «Спартаком» самой долгой на своей памяти

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3Б).

— Доволен тем, как ребята сыграли, старались сегодня. Сейчас все налаживается постепенно у нас, и это радует, ребята отработали как нужно. В принципе уже близко к тому, что я хочу видеть. В прошлом матче была более агрессивная и активная игра была, сегодня немного по-другому, но тем не менее здорово.

На буллитах у нас те, кто должны были забить — не забили. Мы видим и знаем, что игроки делают на тренировках, они иногда балуются у нас, защитники тоже бьют. Вот Миллер всегда забивает, в игре два раза бил — не забил, но уже близко было. Саша Радулов не мог у нас бросать. Шипачев не бил никогда, но в этот раз завершил игру, молодец. Откровенно говоря, специально мы не тренируем буллиты, не занимаемся ими. Они сами у нас остаются, ковыряются. А мы смотрим примерно, кто может хорошо бить. Так долго не было на моей памяти, 13 раз бросали... Публика, конечно, порадовалась, было интересно наверное, а мы с волнением смотрели, — сказал Билялетдинов.

Команды в буллитной серии на двоих произвели 25 бросков по воротам. Это четвертый результат в истории КХЛ.