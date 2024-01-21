Билялетдинов назвал буллитную серию со «Спартаком» самой долгой на своей памяти
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3Б).
— Доволен тем, как ребята сыграли, старались сегодня. Сейчас все налаживается постепенно у нас, и это радует, ребята отработали как нужно. В принципе уже близко к тому, что я хочу видеть. В прошлом матче была более агрессивная и активная игра была, сегодня немного по-другому, но тем не менее здорово.
На буллитах у нас те, кто должны были забить — не забили. Мы видим и знаем, что игроки делают на тренировках, они иногда балуются у нас, защитники тоже бьют. Вот Миллер всегда забивает, в игре два раза бил — не забил, но уже близко было. Саша Радулов не мог у нас бросать. Шипачев не бил никогда, но в этот раз завершил игру, молодец. Откровенно говоря, специально мы не тренируем буллиты, не занимаемся ими. Они сами у нас остаются, ковыряются. А мы смотрим примерно, кто может хорошо бить. Так долго не было на моей памяти, 13 раз бросали... Публика, конечно, порадовалась, было интересно наверное, а мы с волнением смотрели, — сказал Билялетдинов.
Команды в буллитной серии на двоих произвели 25 бросков по воротам. Это четвертый результат в истории КХЛ.
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|Автомобилист
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|25
|66
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|Лада
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|Ак Барс
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|15:00
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|4 : 1
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|4 : 3 Б