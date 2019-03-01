Билялетдинов – Хартли: "Никаких грязных ударов в голову не было. Это плей-офф"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в Казани в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ от "Авангарда" (1:4, 1-2) заявил, что команда старается, но пока не получается победить.

– Ребята старались делать все, что необходимо. Хороший первый период. Играли неплохо, но потом допустили нелепую ошибку. Команда старается.

– 16 пропущенных голов за три игры. Что это?

– Допускаем ошибки.

– Как ответите на слова тренера "Авангарда"?

– Думаю, что Боб чересчур эмоционально рассказывает нам. Никаких грязных ударов в голову не было. Это плей-офф.

– Почему решили менять вратарей, а не давать играть Подъяпольскому?

– В первой игре он расстроился. Саша сыграл вторую игру. Думаю, что Влад сыграет следующую игру. Мы все вместе принимаем решения. (Артур Еникеев)

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