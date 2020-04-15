Билл Питерс: «Уверен, что будет возможность поговорить с Алиу»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс дал большое эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего оценил последние тренды НХЛ.

— Доводилось ли вам говорить с Акимом Алиу после публикации его твита? Если нет — хотите ли вы пообщаться с ним и что скажете, если такая возможность представится?

— Уверен, что возможность поговорить у нас будет. На данный момент такого разговора не было.

— Многие люди считают, что мир хоккея в НХЛ меняется до неузнаваемости. Теперь ему требуется жить и говорить по тем же правилам, что и в обычной жизни, хотя хоккейная раздевалка — это не зал для балов в пятизвездном отеле. В каком направлении движется хоккейное сообщество и согласны ли вы с ним?

— Думаю, в хоккее все в порядке. Сегодня игроки хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг них. Замечательно то, что они глубоко вовлечены в общественную деятельность в своих городах. Мне кажется, у всех правильные намерения, и наша игра находится в хорошем состоянии.

— Если говорить о ситуации в целом: считаете ли вы здоровым современный тренд в НХЛ — увольнять тренеров за то, что они сделали десятки лет назад, и тогда никто на это не пожаловался? Ведь стилистика отношений тренеров и игроков в различные времена — разная, и существует такое понятие, как контекст.

— Честно говоря, не думаю, что мое мнение на этот счет сейчас уместно и важно (усмехается). В этом направлении сделаны и будут делаться определенные шаги. Все хорошо проинформированы, и с этой информацией будут двигаться вперед.

— У ряда журналистов, освещающих НХЛ, есть мнение, что вы пошли «прицепом» к своему учителю Майку Бэбкоку. После его увольнения из «Торонто», ряд игроков, некогда выступавших под его руководством, резко осудил его методы работы — и тут же взялись за вас. По-вашему, это совпадение или закономерность?

— Каждый имеет право на свое мнение. Надо думать не о том, чтобы его изменить, а о том, чтобы двигаться вперед. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Питерсом — здесь