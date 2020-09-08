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Билл Питерс — о разгроме «Куньлуня»: «Мы задали тон игре еще в первом периоде»

8 сентября 2020, 23:19
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:0).

— Мы задали тон игре еще в первом периоде, забросили три шайбы до перерыва, и довели матч до победы, — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Да, мы не реализовали большинство в третьем матче, но я не назвал бы этой серьезной проблемой. Скоро должен вернуться Мэйсек, который поможет нам в этой ситуации. Ребята должны притереться друг к другу. У нас отличная группа игроков: первый матч провел Протапович, скоро вернется Плэтт. Мы будем ставить в состав лучших хоккеистов, а у нас хороший подбор игроков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/08/472489.html

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